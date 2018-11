Météo France : prévisions pour ce jeudi 8 novembre et pour la fin de semaine

Jeudi

Températures

Vendredi

Samedi

Et dimanche

sauf sur le sud-est de la région où, avec l’humidité résiduelle, grisailles et réductions de visibilité sont présentes. Le vent de sud est faible.rares seront les nuages, et ce beau temps sec sera accompagné d’un vent toujours faible, qui va s’orienter au sud-est.Les minimales sont deIl semble commencer un peu de la même façon, des nuages et de la brume sur le sud-est, un ciel clair sur le nord-ouest, puis le soleil brillera pour tous les habitants des Hauts-de-France, maisLe vent de sud se renforcera en fin de journée, d’abord sur les côtes puis dans l’intérieur (en cours de nuit), Météo France prévoit des rafales de 60 à 75 km/h en bord de mer, 55 à 65 km/h dans les terres.Dans la matinée la perturbation arrivée en cours de nuit va nous quitter par l’est de la région,. Le vent soufflera en rafales (45 à 55 km/h) sur toute la région.(Minimales de 8 à 11°, maximales de 13 à 15°)(rafales de 55 à 65 km/h sur l’ensemble de notre territoire jusqu’à 80 km/h sur les caps). Les températures seront identiques à celles de samedi.Textes : Anne-Sophie Roquette