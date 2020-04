Météo France : prévisions pour ce jeudi 9 avril et pour les prochains jours

► JeudiCe jeudi 9 avril est le 100ème jour de l’année. Côté ciel, il nous offre encore une journée quasi « estivale ».Nous nous réveillons sous un ciel bleu azur, le vent est faible, et les températures du petit matin s’échelonnent de 5° à 9° dans l’intérieur, de 8° à 11° sur la façade maritime.Même programme pour l’après-midi, seul petit changement à prévoir, le vent, en effet la brise établie au nord-est va se lever sur la côte atteignant en pointes 40 km/h.Cette brise côtière « cassera » les ardeurs du thermomètre sur la côte de la mer du Nord, Météo France annonce 15° à 17°, sur le littoral de la Manche sont prévus 19° à 23°, et dans l’intérieur 22° à 25° (soit quasiment 8 à 10° au-dessus des valeurs généralement observées à cette période !)► VendrediPas de changement, toujours du grand beau temps, des minimales en légère hausse, des maximales stationnaires, toujours un peu plus « fraîches » sur la côte par effet de brise.► SamediAmorce du changement de temps ! L’anticyclone va se décaler, donc le matin nous serons sous le soleil, et dans l’après-midi des nuages élevés vont se développer en bord de mer, progresser sur toute la région en soirée, et pourraient (cela reste à confirmer) lâcher quelques gouttes en fin de journée sur l’ouest. Les températures seront stables.► Dimanche : Des nuages dans un ciel beaucoup plus variable et des averses tout au long de la journée. Côté températures nous perdrons quelques degrés.► Qualité de l'air avec ATMO Hauts-de-FranceLa qualité de l’air est moyenne dans la région. Depuis hier, un épisode de pollution aux particules touche le Nord et le Pas-de-Calais. Ces particules sont liées aux conditions printanières et s'ajoutent à celles produites par d’autres secteurs que le trafic routier, comme le chauffage au bois ou les activités économiques.Texte : Anne-Sophie Roquette