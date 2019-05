Météo France : les prévisions pour ce jeudi 9 mai (et pour les prochains jours)

Températures



Tendances pour les prochains jours, selon Météo France

Dans la nuit, une nouvelle onde pluvieuse a abordé les Hauts-de-France sous un flux d’ouest. On la retrouve ce jeudi en matinée sur une grande moitié est de la région selon Météo France, tandis qu’à l’arrière, un ciel de traîne se met très classiquement en place, alternant éclaircies et faibles averses. Notons le flux de nord-ouest modéré qui pousse en rafales de 40 à 60 kilomètres par heure.Dans l’après-midi, la traîne se maintient, porteuse d’averses généralisées, et un coup de tonnerre n’est d’ailleurs pas à exclure près des frontières avec la Belgique. En soirée, la plupart des précipitations cessent, à l’exception du Nord et du Pas-de-Calais où subsiste encore un risque d’ondées. Le vent d’ouest reste modéré, avec encore des rafales voisines de 50 à 60 kilomètres par heure.Les minimales sont stationnaires, avec 5 à 7°.Les maximales évoluent peu et affichent 14 à 16.Vendredi s’annonce comme une journée de transition, sous un flux d’ouest qui reste dépressionnaire. En matinée, on relève quelques poches de grisaille, qui laissent peu à peu place aux éclaircies, mais dans l’après-midi, le ciel redevient plus nuageux à l’approche d’une nouvelle dégradation pour la nuit.Samedi, nouveau ciel de traîne ponctué d’averses, avant le retour des éclaircies par l’ouest.Dimanche, les pressions remontent et notre ciel alterne belles éclaircies et passages nuageux, avec un bel indice de confiance de 4 sur 5. Enfin, on note peu d’évolution côté températures, qui restent encore 1 ou 2° en-dessous des normales.