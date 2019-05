Météo France : les prévisions pour ce jeudi de l'Ascension (et pour la fin de semaine)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Les pluies de cette nuit ont été éparses...On retrouvera ces précipitations un peu partout dès le lever du jour ce jeudi, selon Météo France.Votre journée fériée se poursuivra dans une atmosphère assez grise dans l'après-midi. Certes, les pluies du matin auront cessé, mais la couverture nuageuse restera bien présente. Quelques éclaircies tenteront toutefois de s’imposer par le sud des Hauts-de-France…Le vent soufflera par moment en pointes sur la côte.Les températures du matin varient de 11 à 13 degrés. 11 à Compiègne et Lataule. 13 à Dunkerque.Les maximales, elles, s’échelonneront de 15 à 22 degrés. 20 à Lille et Wattignies. 21 à Saint Quentin et Homblières.Si vous faites ce long pont de l’ascension, ce qui suit est important…, retour d’une situation plus sympathique…Le temps se fera beaucoup plus sec et avec de beaux passages ensoleillés même si les nuages restent présents. A noter également la possibilité de brumes et de bancs de brouillards qui pourraient gêner vos visibilités au petit matin.Températures de 12 à 23 degrés.on démarrera le mois de juin avec une belle journée anticyclonique…Du grand beau temps en vue avec des températures qui feront un véritable bond dans la chaleur…Jusque 27 degrés.Et puis, ce sera finalement moins beau que prévu avec le passage d’une petite perturbation qui engendrera un ciel nuageux avec quelques pluies. On se consolera avec les températures proches des 30 degrés.