Météo France : les prévisions pour ce lundi 10 juin (et pour toute la semaine)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

On va finir ce week-end de 3 jours avec un ciel encore bien encombré selon Météo France. Le ciel se charge en effet dès le lever du jour par l’ouest, limitant les éclaircies. Ces nuages apportant au fil de la matinée quelques averses ici ou là.Dans l'après-midi, le ciel reste chargé avec des précipitations cette fois qui toucheront l’ensemble du territoire. Des pluies qui par moment pourraient être marquées. Le vent lui reste faible en ce début de semaine.Les températures demain matin varient de 10 à 14 degrés. 10 à Valenciennes et Petite Foret. 11 pour Abbeville et Rambures.Pour les maximales, comptez 15 à 20 degrés. 15 à Boulogne et Ambleteuse. 19 à Senlis et Creil.Votre semaine maintenant dans les Hauts-de-France., les jours se suivent et se ressemblent avec encore un ciel instable et de nombreuses averses susceptibles de se développer un peu partout. Les températures seront fraiches pour la saison de 7 à 18 degrés.pas de changement…Ce sera le même type de journée, avec en plus un vent sensible évoluant en rafales jusque 60 km/h. Températures de 9 à 18 degrés., place à un dégradé ouest/est. La frange littorale accueillera de fréquentes averses parfois orageuses tandis qu’en s’enfonçant dans les HDF, le ciel sera plus sec et avec quelques belles éclaircies.Et puis, c’est une fin de semaine changeante, pluvieuse et localement orageuse qui nous attend. Avec toutefois une bonne nouvelle : les températures maximales repasseront au-dessus des 20 degrés.