Météo France : les prévisions pour ce lundi 11 mai (et le reste de la semaine)

Du soleil et du froid pour le reste de la semaine

Qualité de l'air

Nous n'échappons pas à la période des Saints de Glace puisqu'il va faire frais jusqu'à mercredi prochain.Après l’épisode pluvio-orageux d’hier, il reste beaucoup d’humidité en basses couches. C’est pour cela que la grisaille domine ce matin, que la nébulosité est importante. Des pluies résiduelles arrosent l'est de la région, notamment dans l'Aisne.Par endroit les cumuls pluvieux atteignent 40 à 50 mm, mais heureusement la masse d’air va s’assécher au fil des heures, et la couverture nuageuse va commencer à se déchirer dans la matinée.Le vent reste fort et l'on attend encore des rafales de l'ordre de 90/100 km/h vers les caps, 80/90 km/h sur la frange littorale et jusqu'à 70 km/h dans les terres. Moins fort au cours de l'après-midi, il disparaitra progressivement en soirée. Quant au ciel, il sera plus lumineux avec progressivement le retour d’éclaircies.Coup de fraîcheur aujourd’hui, accentué bien évidemment avec le vent fort ! Ce matin, Météo France prévoit 4° dans l’Avesnois et la Thiérache, 5° à 7° partout ailleurs dans l’intérieur, et 8° et 9° sur la côte.Au meilleur de la journée, nos thermomètres atteindront 12° à 14°, soit littéralement des températures dignes d’un début mars ! Le vent de nord-ouest soufflera aussi, ce qui fera perdurer les températures timides.Mardi, les conditions anticycloniques semblent s’imposer sur la région. Le temps restera frais, il sera moins venteux (rafales de 30 à 50 km/h), et les nombreux nuages matinaux laisseront revenir les éclaircies par le sud l’après-midi. Minimales de 2° à 5°, maximales de 13° à 15°.Mercredi le ciel sera assez chargé le matin avec de belles éclaircies l’après-midi. En revanche le vent reprendra un peu de vigueur (rafales jusque 60 km/h sur la côte un peu moins dans les terres). Les températures seront stationnaires.Jeudi, même si par moment le ciel s’éclaircira, il restera bien nuageux toute la journée. Le vent de nord à nord-est restera généralement assez-fort avec un risque de rafales. Les minimales seront sensiblement identiques à la veille, les maximales repartiront timidement à la hausse : 16° à 19°.Vendredi, beaucoup de nuages avec un risque de pluies et de rafales de vent. Les températures seront en légère hausse.Le week-end prochain devrait être à nouveau perturbé ! Petites averses et passages plus lumineux alterneront dans le ciel des Hauts-de-France. Le vent sera toujours de la partie notamment sur la façade maritime. Minimales de 8° à 10°, maximales de 18° à 21°.Dimanche, si entre les nuages et la pluie nous réussissons à voir le soleil ce sera déjà ça ! Le vent de nord restera bien soutenu et les températures seront identiques à celles de samedi.ATMO Hauts-de-France nous informe que la qualité de l'air devrait être bonne partout sur la région, les émissions de polluants étant dispersées par le vent et lessivées par la pluie.Pour le déconfinement, reprenons de bonnes habitudes de déplacements, en privilégiant les moyens de transport les moins polluants comme le vélo ou la marche, tout en respectant les gestes barrières recommandés.