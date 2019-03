Météo France : les prévisions pour ce lundi 11 mars (et pour toute la semaine)

Lundi



Dans l’après-midi



Températures

On a relevé ce dimanche, vers 13 heures, des rafales de 126 kilomètres par heure dans l’Arrageois, 115 à Meaulte, ou encore 107 à Saint-Quentin par exemple. Météo France a levé la vigilance orange vents violents vers 20 heures, mais le vent est resté encore bien présent et les averses se sont réactivées en cours de nuit.Avec l’arrivée d’air très froid en altitude, la masse d’air se fait plus instable en ce début de semaine,. Quant au vent, il reste modéré à assez fort, mais les rafales restent proches des 60 kilomètres par heure.laissantde plus en plus larges, mais le vent de nord-ouest reste fort, donnant encore quelques rafales, qui, elles aussi, tendent à s’assagir.

Avec toute cette agitation, les températures sont en baisse, tant pour les minimales qui affichent 2 à 6° au lever du jour, que pour les maximales, avec 8 à 11° au meilleur de la journée, si l’on peut dire...





Les prévisions de Météo France pour la semaine





Mardi



Mercredi et jeudi



Vendredi

Après une accalmie en matinée,accompagnée d’un renforcement du vent, avec des rafales de l’ordre de 80 kilomètres par heure.La dégradation nous laisse un ciel de traîne assez actif, sous un vent d’ouest modéré à assez fort.C'est l’arrivée d’une autre perturbation, suivie d’une troisième, prémisses d’un temps instable, alternant éclaircies et averses. Quant aux températures, elles tendent à remonter légèrement à partir de jeudi, notamment en ce qui concerne les minimales, avant d’entamer une légère baisse dimanche.Textes : Paul Renard