Météo France : les prévisions pour ce lundi 11 novembre (et pour toute la semaine)

Températures



Les tendances de Météo France pour la suite

Pour finir ce long week-end de trois jours, changement d’ambiance depuis la nuit dernière, avec une nouvelle dépression qui vient se centrer à l’est de l’Irlande. Elle conduit sur nous une perturbation qui circule rapidement et qui nous ramènera de la pluie faible et un renforcement du vent, selon Météo France.Dans l'après-midi, ce front perturbé nous aura déjà quitté, mais on passe à l’arrière en ciel de traîne avec des averses soutenues, un coup de tonnerre envisageable voire du grésil, et des rafales encore bien présentes qui pourront pousser jusqu'à 70 km/h.Les températures de ce lundi matin sont comprises entre 2 et 5 degrés : 2° pour Château-Thierry, 5° à Boulogne-sur-Mer et Audresselles.En journée, 7 à 10 degrés sont attendus : 8° à Saint-Omer et Watten, 10° à Beauvais et Gournay-en-Bray., le temps de traîne se maintient et se fait même assez actif, avec des averses une bonne partie de la journée, et un vent toujours sensible. Températures de 4 à 8 degrés., une belle journée en perspective, avec des éclaircies qui se feront de plus en plus larges au fil des heures., un nouveau front perturbé aborde les Hauts-de-France par le littoral. Les premiers flocons seront même possibles ! A suivre…Enfin le, nous retrouverons un ciel changeant, alternant entre nuages, éclaircies, et averses avec des températures qui devraient rester de saison.