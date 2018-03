Météo France : les prévisions pour ce lundi 12 mars (et le reste de la semaine)

Les prévisions de Météo France pour ce lundi

Carte Météo France pour ce lundi matin

Carte Météo France pour ce lundi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Les averses de dimanche après-midi se sont atténuées progressivement en soirée, mais la dépression à l’origine du défilé de perturbations sur la région se décale vers l’est de l’Angleterre, entraînant pour ce lundiun net renforcement du flux de sud-ouest, avec des rafales de 40 à 50 kilomètres par heure dans les terres, 60 à 70 sur le littoral, le tout sous un ciel très nuageux à couvert lâchant de nombreuses averses.Aucune amélioration n’est prévue dans l’après-midi, où le vent se renforce encore un peu, sous ce ciel de traîne, toujours aussi chargé et porteur d’averses jusqu’en soirée.Les minimales restent supérieures aux normales, affichant 7 ou 8° au petit matin... et les maximales entament une légère baisse, 11 à 13°, rejoignant ainsi les valeurs de saison.La semaine à venir est à l’image de celundi :, le temps se calme légèrement, avec des averses plus faibles qui s’évacuent lentement vers le nord-est, températures 5 à 9°., nous bénéficions d’une petite journée de répit, avant l’arrivéed’une nouvelle dégradation par l’ouest en cours de matinée et qui se généralise ensuite à l’ensemble des Hauts-de-France.Elle nous laisseun nouveau ciel de traîne alternant éclaircies et passages pluvieux, un scénario que nous retrouvons à l’identiqueavec, en prime, une instabilité orageuse principalement sur l’est, et enfin, les averses se font plus rares et les éclaircies plus généreuses par l’ouest, le tout avec un bon indice de confiance de 4 sur 5 !