Météo France : les prévisions pour ce lundi 13 décembre (et le reste de la semaine)

Après le passage du secteur chaud hier, cette nuit, c’est le front froid qui a traversé les Hauts-de-France, et va bloquer sur la façade est de la région une large partie de la journée avec encore un ciel couvert et humide.

© METEO FRANCE

À l’arrière, les pluies se font de plus en plus rares et finissent par s’estomper au fil des heures. Progressivement quelques éclaircies apparaissent, tandis que le front froid continuera d’onduler sur le même zonage. Le vent sera encore bien sensible, avec des pointes jusque 50 km/h.

© METEO FRANCE

Les températures ce matin seront 4 degrés au-dessus des moyennes : 6 à Lille et Nieppe ; 7 pour Amiens et Flesselles.

© METEO FRANCE

En journée, les maximales seront douces également : 10 à Saint Quentin et Ham. Et 13 tout de même à Calais et Marck.

© METEO FRANCE

Le reste de la semaine

Mardi, nous serons à l’arrière de cette instabilité qui se sera cette fois complètement évacuée. Nous serons donc en traine, avec un régime d’averses assez peu marqué pour la journée, et encore des bourrasques côtières. Températures de 7 à 11 degrés

Mercredi, jeudi et vendredi les pressions seront en légère hausse. La situation sera donc plutôt calme avec un ciel variable mais sec.

© METEO FRANCE

En nuit de jeudi à vendredi, une dégradation aborde les Hauts-de-France. On sera derrière son passage pour le week-end, avec un temps perturbé et pluvieux.

Et toujours avec des températures qui évoluent largement au-dessus des moyennes de saison. On pourra aller jusque 12 degrés en moyenne.

Qualité de l'air

La qualité de l'air restera bonne ce lundi, avec des concentrations en polluants qui resteront faibles.

© ATMO

Et comme c’est bientôt les vacances, rappelez-vous que sur la route, une conduite souple permet de réduire votre consommation de carburant et les émissions de polluants de votre véhicule. Pensez-y !