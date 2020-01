Météo France : les prévisions pour ce lundi 13 janvier (et le reste de la semaine)

© METEO FRANCE

Le reste de la semaine

En matinée, la visibilité s’améliore et le temps se fait calme mais nuageux. On peut s'attendre à quelques éclaircies sur la côte.Dans l'après-midi, le ciel se charge progressivement à l’approche d’une nouvelle dégradation pluvieuse pour la soirée. Et à cette occasion, le vent se renforce nettement, avec des rafales jusque 80 km/h partout, voire 90 km/h, 100 km/h à la côte.Les températures demain matin varient autour de 5 ou 6°C.Pour les maximales, comptez 9 à 11°C., on passera la journée avec un temps gris et pluvieux. associé encore à de fortes bourrasques : jusque 80 km/h dans l’intérieur, davantage encore au littoral. Les températures s'étendront de 8 à 12 degrés., les dégradations se suivent et une nouvelle traverse notre région. Elle nous aborde en matinée par l’ouest, avant de se décaler vers l’est en journée., attendez-vous à une journée calme, mais nuageuse avant l’arrivée d’un nouveau front perturbé en soirée., on sera à l’arrière en traîne.Et si tout se passe bien, c'est unensoleillé qui nous attend en fin de semaine prochaine.