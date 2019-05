Météo France : prévisions pour ce lundi 13 mai et pour la semaine

Lundi



Températures



Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Et pour le week-end ?

Le voilà enfin, l’anticyclone promis par Météo France ! Il s’est positionné sur les îles britanniques et il va nous accompagner durant les jours à venir ! Après une nuit claire et étoilée, le soleil s’impose sans partage sur l’ensemble des Hauts-de-France dès le petit matin, accompagné d’un flux de nord-est faible à modéré qui va se renforcer au fil des heures, donnant alors quelques bourrasques voisines de 30 ou 40 kilomètres par heure. Quant au ciel, pas de changement : le soleil règne en maître absolu dans un ciel d’azur.Ce flux de nord-est nous amène une masse d’air fraîche et les températures s’en ressentent, avec des minimales de 1 à 5° dans les terres, 3 à 8 au littoral et des maximales qui peinent à rejoindre les normales : 13 à 16 au meilleur de la journée.La situation n’évolue guère mardi : encore une très belle journée, mais des températures bien fraîches, surtout au matin, et un vent modéré.On note la formation de quelques cumulus qui bourgeonnent à la mi-journée.Les pressions repartent à la baisse et la masse d’air se réchauffe : sous un grand soleil, les températures grimpent sensiblement.La situation devient légèrement dépressionnaire et le ciel se charge au fil des heures.Hélas, tout cela se dégrade samedi, avec un ciel partagé entre éclaircies et averses, avant un dimanche qui s’annonce bien maussade, pluvieux, voire orageux sur l’est du territoire.Textes : Paul Renard