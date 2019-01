Météo France : les prévisions pour ce lundi 14 janvier (et les jours suivants)

Après ce, le front froid de la perturbation de dimanche a traversé la région dans la nuit. Après quoi la semaine démarre avec un ciel de traîne qui se met en place avec une. Pas mal de nuages (toujours) et des averses attendues le long des frontières.Dans l'après-midi,dans l'ensemble. Sous les nuages les plus épais, on pourrait même trouver. Le vent, lui, s'est bien calmé par rapport à dimanche dans un flux de nord-ouest.par rapport à dimanche, mais toujours au-dessus des normales. On attend 5°C à Château-Thierry etLes maximales, elles, baissent aussi un petit peu :, 8°C attendus à Saint-Omer et Longuenesse, 9°C pour Amiens.A noter quevoire froid en fin de semaine prochaine.