Météo France : prévisions pour ce lundi 14 mai et pour la semaine

Il y avait longtemps que nous n’avions pas eu une journée aussi maussade ce dimanche. Après la nuit qui nous a offert encore un ciel bien chargé, avec de petites pluies, quelle météo pour ce lundi ?C’est la même situation que l’on retrouve au lever du jour.Progressivement, pluies et nuages se décalent vers le sud picard.Le vent lui sera modéré à assez fort avec des rafales autour de 50 km/h.Les températures le matin varient entre 7 et 11 degrés8 pour Arras et Duisans11 à Dunkerque et Capelle la grandeDans l’après-midi, des maximales de 15 à 20 degrés.Elles remontent un peu par rapport dimanche15 à Boulogne et Etaples20 à Valenciennes et RaismesLes nuages bas seront nombreux au réveil, mais ils se disloquent en matinée, et au fil des heures, avec de belles éclaircies entrecoupées de nuages décoratifs…Températures qui remontent, de 10 à 22 degrés, surtout à l’est avec quelques ondées possiblesTempératures de 10 à 20 degrésNous aurons quand même un peu de vent.En revanche, le bémol portera sur la fraîcheur des températures.avec des nuages plus ou moins développés qui viennent cohabiter avec les éclaircies.Textes : Thomas Leridez