Météo France : les prévisions pour ce lundi 14 octobre (et pour la semaine)

Températures



Quel temps pour la suite, selon Météo France ?

La perturbation de dimanche devrait quitter les Hauts-de-France, selon Météo France, mais pour autant, on conservera à l’arrière des pluies continues sur la moitié ouest ce lundi matin. Des pluies que l’on retrouvera un peu partout, sauf dans l’Aisne.En mi-journée, les averses s’arrêtent, avant de reprendre en fin d’après-midi ! Cette fois, elles pourraient devenir franchement orageuses, avec toujours des cumuls de pluies à regarder de près. Le vent sera aussi sensible une large partie de ce lundi.Les températures minimales de votre début de semaine sont comprises entre 11 et 13 degrés : 12° à Dunkerque, 13° à Saint-Quentin et Savy.Les maximales, elles, tourneront autour de 18 à 23 degrés : 21° à Lille et Ronchin, 22° pour Amiens., on retrouvera encore quelques pluies le matin, mais la journée sera quand même celle de l’amélioration, certes temporaire ! En début d'après-midi, les éclaircies reviennent et le temps se fait agréable. Températures en baisse par contre, de 13 à 17 degrés., une perturbation va circuler sur nos régions, accompagnée de pluies continues, par moment modérées. Le vent sera encore bien présent en pointes, et les températures continueront leur baisse., Ciel couvert et pluies au menu !Vendredi, la matinée sera calme avant des averses orageuses, attendues en mi-journée par la côte. Des orages qui émailleront également le week-end prochain…