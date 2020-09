Météo France : les prévisions pour ce lundi 14 septembre (et le reste de la semaine)

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Le reste de la semaine

© METEO FRANCE

Qualité de l'air

© METEO FRANCE

C’est un nouvel épisode de chaleur intense qui se prépare ce lundi. On se réveille avec quelques brumes dans les Flandres, mais vite dissipées. Les éclaircies s’imposent ensuite partout.En journée, le soleil continue de briller sans partage, dans une atmosphère lumineuse et sans nuages. Mais c’est surtout le thermomètre que l’on va regarder ce lundi.Demain matin, les températures seront encore un peu fraiches, de 9 à 13 degrés : 9 à Beauvais et La Neuville-sur-Oudeuil. 11 à Valenciennes et Douchy-les-MinesMais dans l'après-midi, en certains endroits, on va prendre plus de 20 degrés entre le matin et l'après-midi. 24 à 35 degrés sont attendus dans les Hauts-de-France. Les températures s’envolent donc, et il est possible que les records de températures de 2013 et 2016 soient battus., il fera encore plus chaud avec des températures en moyenne de 33 degrés sous abris.En revanche, dès, la chaleur s’atténue grâce à un ciel variable et des débordements de nuages et qui pourraient lâcher quelques gouttes.et, les températures seront revenues à des niveaux de saison pour les maximales, dans une ambiance toujours bien ensoleillée.Et pour leprochain, l’ambiance sera toujours sèche, mais le ciel sera davantage partagé entre nuages et éclaircies…Demain une augmentation des concentrations en ozone et en particules en suspension accompagnera le pic de chaleur prévu. La qualité de l'air devrait être moyenne à médiocre sur les Hauts-de-France.Dans ces conditions, rappelez-vous que certaines personnes, comme les enfants, les personnes âgées ou les asthmatiques, sont plus sensibles à la pollution. Evitez, tant que possible, les axes à fort trafic routier.