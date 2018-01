Météo France : prévisions pour ce lundi 15 janvier et pour la semaine

Lundi matin

Dans l'après-midi ça va se gâter



Mardi



Jeudi



À partir de vendredi et jusqu'à dimanche

C'est une semaine compliquée qui nous attend côté météo. Nous espérons que vous avez bien profité de cette journée d'accalmie ce dimanche…C'est sous un ciel chargé de nuages bas que nous nous réveillerons. Le temps devrait rester sec une grande partie de la matinée sur les ¾ de la région car c'est par l'Ouest que la perturbation fera son entrée avec des petites pluies…Il y aura du vent avec, en fin de matinée, au plus fort de l'épisode venteux des rafales de 90 à 100 km/h sur le littoral, voire 110 autour des caps et 60 à 80 km/h dans l'intérieur…Avec des pluies plus intenses et cette fois ci sur l'ensemble des Hauts-de-France...Le vent de sud-ouest souffle encore avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km/hLe reste de la semaineNous aurons un ciel de traîne actif, avec une activité plus marquée la nuit suivante accompagnée d'orages…Les cumuls de précipitations peuvent être localement importants; notamment sur l'ouest Picard avec 15 à 30 mm sur 24 h...une nouvelle perturbation traversera rapidement la région… Ce sera une journée marquée aussi par du vent avec des rafales de 80 à 90 km/h voire 100 sur le littoral….

le temps sera instable partagé entre nuages pluie et éclaircies…