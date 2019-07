Météo France : prévisions pour ce lundi 15 juillet (et pour la semaine)

Lundi



L'après-midi

Températures

En altitude, une dorsale vient s'installer, et la masse d'air est plus chaude. En surface, nous restons sous l'influence de l'anticyclone positionné sur le Royaume-Uni. La masse d'air est douce.Le ciel est nuageux à très nuageux, il devient moins nuageux en descendant vers le sud de la région.Vent de nord à nord-est faible.Le ciel se découvre de plus en plus au fil de l'après-midi. En soirée, les nuages se font rares.Vent de nord-est faible. Quelques rafales de l'ordre de 40 km/h soufflent au littoral ouest.

Les minimales de l'ordre de 9 à 15 degrés. Elles sont quasi-conformes aux normales.

Températures maximales de l'ordre de 19 à 25 degrés. Quasi-conformes aux moyennes de saisons.





Mardi

Mercredi

Jeudi

Venrdredi

Pas de grand changement, en altitude, la dorsale s'est bien positionnée et en surface les pressions chutent sans pour autant devenir dépressionnaires.Le temps est largement ensoleillé, même si un voile nuageux se mêle au paysage.Vent faible de nord-est.Températures minimales de 8 à 15 degrés.Températures maximales de 21 à 26 degrés.Mercredi, les pressions sont faiblement dépressionnaires, mais la masse d'air reste sèche.Le ciel est voilé.Vent variable faible.Températures minimales de 9 à 15 degrés.Températures maximales de 22 à 28 degrés.Jeudi, dans les grandes lignes, on ne note pas de réel évolution, hormis la présence de cumulus.Ciel partagé entre nuages et éclaircies.Vent de sud-est faible.Températures minimales de 13 à 16 degrés.Températures maximales de 20 à 27 degrés.Vendredi, pas de changement.Ciel mitigé.Vent de sud-ouest modéré.Températures minimales de 12 à 15 degrés.Températures maximales de 20 à 27 degrés.