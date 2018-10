Météo France : les prévisions pour ce lundi 15 octobre (et toute la semaine)

Pilotée par l’ouragan Leslie, une perturbation qui ondule de l’Espagne à la Norvège, et qui aurait dû nous concerner ce dimanche, va finir par aborder nos territoires en ceselonEn cours de nuit, la masse d’air devient instable et les passages nuageux sont porteurs de quelques averses, puis, en, la dégradation proprement dite finit par traverser la région, générant un temps couvert et faiblement pluvieux.



Elle nous quitte vers la mi-journée, laissant revenir les éclaircies, mais néanmoins, le ciel reste un peu plus encombré sur une bonne moitié ouest de la région. Quant au vent, de sud-est dans les terres, à ouest-sud-ouest à la côte, il reste faible mais donne quelques rafales voisines de 40 kilomètres par heure.



Les températures sont toujours aussi douces, avec des minimales de 14 à 17°. Pour mémoire, rappelons que ces valeurs sont normalement attribuées aux maximales pour la période.



Les prévisions de Météo France pour le reste de la semaine

Les maximales, justement, restent très au-dessus des normales, avec 19 à 21 sur le côtier, 22 à 26 dans les terres.s’annonce comme une journée de transition, belle et ensoleillée, avant l’arrivée d’une nouvelle dégradationElle traverse la région rapidement, mais nous laisse pourun temps perturbé, couvert et faiblement pluvieux, et puis, lasemble s’avérer plutôt agréable.Notamment, mais sous des températures largement revues à la baisse de jour en jour et qui tendent à rejoindre des normales, le tout avec un indice de confiance satisfaisant de 3 sur 5.