Météo France : les prévisions pour ce lundi 16 avril (et le reste de la semaine)

Une semaine estivale ? Cela semble se confirmer selon les dernières prévisions de! En effet, la perturbation passée ce dimanche dans les Hauts-de-France est la dernière avant un bon moment et c’est tant mieux ! La route se ferme derrière elle grâce aux hautes pressions qui viennent se mettre en place, et les prochaines perturbations seront pour un temps repoussées par les conditions anticycloniques.Ce lundi matin toutefois, commence sous un ciel très nuageux avec localement bancs de brumes voire bancs de brouillards localisés. La grisaille devrait rapidement se dissiper, et même si notre matinée est encore nuageuse des éclaircies font leur retour devenant de plus en plus franches !Dès l’après-midi,(ah le fameux lundi au soleil !). Les nuages pourront vous paraître parfois menaçants sur l’est de la région mais rien à craindre !Une petite brise va se lever sur les côtes donnant ainsi encore plus de soleil sur le littoral.Les températures par rapport à dimanche sont en légère baisse, les minimales évoluent de 6 à 9°, les maximales de 13 à 17° mais c’est pour mieux remonter ensuite !Jetez un oeil aux cartes de Météo France : c'est jaune et beau. Ne pas trop s'attarder sur dimanche prochain...Dèsla zone anticyclonique, qui va concerner une bonne partie de l’Europe, sera bien installée. Place donc à un temps calme et très ensoleillé !Les températures vont amorcer leur ascension vertigineuse avec 17 à 19° en bord de mer, 19 à 20° dans les terres.Du moins côté ciel car le vent de sud-est va apporter de l’air de plus en plus sec, plus chaud mais aussi plus « pollué ». Minimales et maximales continuent à grimper (valeurs à deux chiffres sur les côtes au lever du jour ?) 19 et 20° en bord de mer (si la brise ne se lève pas) et 23 et 24° dans l’intérieur au meilleur de l’après-midi.que dire mis à part que nous serons le 19 avril et que la seule différence par rapport à la veille se verra sur les thermomètres avec 11° et 12° pour les minimales, 20 à 22° l’après-midi sur les côtes et 23 à 25° dans les terres !? Un peu de changement à priori, car même si nous gardons des conditions anticycloniques le flux de nord-nord-ouest va apporter un peu d’humidité d’où les quelques nuages qui vont souligner le bleu azur du ciel ! Pas de répercussion sur les températures pour le moment nous devrions toujours avoir 11 et 12° le matin, 19 à 21° en bord de mer et 24 à 25° dans l’intérieur. (Indice de confiance de 3 sur 5 à partir de vendredi)même si les pressions restent élevées elles commencent à baisser un peu sur la France. L’anticyclone devrait continuer à nous protéger, mais avec de l’air qui se sera chargé d’humidité sur la mer du Nord nous devrions avoir plus de nuages et des températures en baisse (qui resteront quand même bien au-dessus des normales saisonnières 17° à 23°).Enfin la tendance pour: après une semaine « estivale » sur les Hauts-de-France les conditions semblent cette fois-ci vraiment se dégrader puisque l’anticyclone va se « dégonfler » laissant remonter de l’air plus chaud et plus instable, à l’heure qu’il est, le scénario envisagé est le retour d’averses avec des minimales de 10 et 11° et des maximales en baisse 17 à 19° le long des côtes, 21 à 23° dans l’intérieur ce qui sera quand même, reconnaissons le, 4 à 5°C de plus que les valeurs observées hier ! Comme toujours, tout ceci reste à confirmer !