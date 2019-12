Météo France : les prévisions pour ce lundi 16 décembre (et pour les jours suivants)

Lundi



Le 350ème jour de l’année commence sous les nuages de la perturbation passée dans la nuit de samedi. En effet, elle revient onduler sur la région. Ce matin le ciel est couvert, les pluies faibles remontent par le sud et le vent souffle en rafales sur littoral (40 à 50 km/h).



Cette après-midi pluies faibles à modérées pour tout le monde, c’est par l’est de la région qu’elles vont devenir plus éparses au fil des heures. Le vent va bien se clamer pour devenir faible.



Températures



Les températures sont toujours douces pour la période, 5° ce matin à Le Quesnoy, Avesnes-sur-Helpe, 6° à Clairmarais ou bien encore Thourotte, et 7° pour Le Touquet ou bien encore Sissone. Quant aux maximales, elles vont évoluer de 10 à 13° ce qui nous place facilement 4° au-dessus des valeurs moyennes.









Les prévisions Météo France pour les prochains jours



La suite de la semaine n’est pas très réjouissante !



Le reste de la semaine



Notre fameuse perturbation reviendra par la Manche. Le ciel chargé du matin (mais qui devrait quand même laisser passer quelques éclaircies) deviendra pluvieux par l’ouest, des pluies faibles qui deviendront modérées en arrivant sur l’est de la région en fin de journée. Le vent sera modéré avec des rafales généralisées (40 à 50 km/h). Les températures du jour nous offriront beaucoup de douceur en journée (9° à 11° le matin, 12° à localement 15° en journée) mais baisseront en fin de journée pour atteindre 5° à 8°.A l’heure qu’il est, il semblerait que ce soit LA belle journée de la semaine ! Les nombreux nuages bas du matin devant se déchirer à la mi-journée pour nous offrir un ciel changeant et sec l’après-midi. Les minimales iront de 3° à 5° et les maximales de 9° à 11°.Des nuages et des pluies faibles et éparses, des rafales de autour de 40 km/h et des minima de 4° et 5°, des maxima de 11° et 12° (indice de confiance de 4 sur 5).Vendredi, samedi et dimanche (avec un indice de confiance de 3 sur 5 pour ces jours) succession de passages pluvieux, du vent et de la douceur !En raison des précipitations qui toucheront le territoire et des vents modérés qui seront présents une partie de la journée, la qualité de l’air restera bonne. Petit rappel d’ATMO Hauts-de-France : Sur la route, rappelez-vous qu’une conduite souple permet de réduire votre consommation de carburant et les émissions de polluants de votre véhicule.Textes : Anne-Sophie Roquette