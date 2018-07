Météo France : prévisions pour ce lundi 16 juillet et pour la semaine

Lundi

En cours de nuit dernière, les pressions ont commencé à légèrement diminuer et un voile nuageux en a profité pour s’inviter dans notre ciel.On le retrouve en matinée sur l’ensemble du territoire, mais le temps reste néanmoins lumineux et bien agréable !Notons également que le vent s’oriente à l’ouest en début de journée.L’après-midi s’annonce changeant, de peu nuageux à nuageux, le ciel se partageant entre cumulus d’évolution diurne, nuages élevés et belles éclaircies. Notons toutefois que, dans les terres, en cours d’après-midi et jusqu’en début de nuit, les nuages les plus menaçants peuvent lâcher quelques ondées, accompagnées très localement d’un coup de tonnerre.Les minimales sont très douces, avec 14 à 20° au petit matin et les maximales restent élevées : 22 à 25° à la côte, 27 à 31 dans les terres.Sur nos plages, notons que de la frontière belge au cap Gris-Nez, un risque d’orage n’est pas à exclure dans l’après-midi. L’indice UV affiche partout une valeur de 7.Une perturbation peu active aborde les Hauts-de-France par l’ouest avant de s’évacuer en milieu d’après-midi.C'est le retour d’un ciel plus serein malgré un peu de nébulosité.La situation se dégrade avec l’arrivée d’une perturbation pluvio-instable en fin de journée. Elle nous amène trois jours bien maussades avec de nombreuses averses localement orageuses, mais cela reste à confirmer, l’indice de confiance n’étant que de 2 sur 5.Textes : Paul Renard