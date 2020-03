Météo France : les prévisions pour ce lundi 16 mars (et les prochains jours)

Températures



Les prévisions de Météo France pour la suite



Qualité de l'air

Un petit passage pluvieux s’est invité en première partie de nuit, mais nous avons rapidement retrouvé une dorsale en altitude, accompagnée d’un air doux et en surface des conditions anticycloniques se sont mises en place.Malgré cela, la masse d’air reste encore bien humide et ce lundi matin nous offre un dégradé de nébulosité entre le nord et le sud du territoire, selon Météo France : peu nuageux à nuageux au nord, et le sud qui reste dans une ambiance encore bien grise.Au fil des heures, le ciel se fait de plus en plus lumineux, mais les nuages font encore de la résistance et restent bien présents au sud des Hauts-de-France. Le flux, d’un large secteur nord, reste faible durant toute la journée.Côté températures, les minimales sont 2° au-dessus des moyennes de saison : de 4° pour Valenciennes ou Senlis par exemple, à 7° sur Calais et Dunkerque.Les maximales, elles aussi 2° au-dessus des moyennes, affichent 10° à la côte, 12 ou 13° dans l’intérieur.La suite s’annonce plutôt réjouissante et Météo France nous promet une semaine au sec., la masse d’air est encore humide et quelque peu nuageuse au sud., après quelques brumes au lever du jour, le ciel s’éclaircit rapidement.s’annonce comme une belle journée ensoleillée avec quelques nuages sans conséquence.le ciel semble plus encombré mais reste sec, puis le week-end semble nous promettre un temps bien agréable, surtout dimanche, mais au prix d’une chute sensible de températures.Aujourd’hui, la qualité de l'air est bonne sur les Hauts-de-France. Néanmoins, nous allons observer une légère augmentation des concentrations en particules en raison des vents faibles prévus.Conseil du jour : pour un air plus sain chez vous, pensez à aérer 2 fois 10 min par jour !