Météo France : prévisions pour ce lundi 17 décembre et pour la semaine

Lundi

Dans l’après-midi

Températures

Votre semaine dans les Hauts-de-France ?

Mardi

Mercredi et jeudi

Et puis vendredi, samedi et dimanche

Ce matin, le temps est mitigé, mais devrait rester sec.Toutefois, on note encore quelques plaques nuageuses qui peuvent rester bien compactes sur l’est des Hauts-de-France.3 degrés attendus pour Arras et Agny4 à Lille et Lompret9 à Saint Omer et Wardrecques11 à Boulogne et Saint Etienne-au-MontLe ciel sera variable, alternant entre nuages et éclaircies.On retrouvera encore quelques rafales de vent, essentiellement sur la Côte, calibrées autour de 40 km/h.En soirée, on devrait avoir le passage d’un nouveau front perturbé qui circulera dans la nuit de mardi à mercredi.Températures de 4 à 8 degrésNous serons à l’arrière de cette dégradation, qui se sera évacuée.C’est donc un temps de traine qui sera le nôtre, avec sans doute des averses plus marquées jeudi.Le vent sera aussi présent en rafales avec des pointes jusque 40 km/hC’est un temps encore instable qui persiste avec la même perturbation, qui devrait stagner sur le territoire pendant toute notre fin de semaine. Avec des températures qui se font de plus en plus douces au fil des jours.(On ira ainsi jusque 12 ou 13 degrés)Textes : Thomas Leridez