Météo France : les prévisions pour ce lundi 17 février et pour les prochains jours

Lundi



Cette nuit

Ce matin

Cette après-midi

Les températures

Les tendances



Mardi

Mercredi

Jeudi

Fin de semaine

Dimanche soir, Météo France relève des rafales de 103 km/h sur Lille, 104 à Merville et Boulogne, 110 à Calais et jusque 124 au Gris-nez, 85 à 95 en moyenne partout ailleurs dans les terres. La vigilance jaune sur les Hauts-de-France est donc maintenue. Le front froid de la tempête Dennis s’évacue par l’est en milieu de nuit, laissant très classiquement un ciel de traîne.Ce ciel de traîne s’avère peu actif en matinée, hormis quelques averses au nord-ouest. Le vent a bien faibli et les rafales se limitent à 40 km/h, sauf vers les caps où elles atteignent encore 90 km/h.Les averses vont se généraliser dans l’après-midi, prendre un caractère orageux sur une moitié nord-ouest du territoire, où un risque de grésil n’est pas exclu. Le flux de sud-ouest se renforce à nouveau, avec des rafales de 60 à 70 kilomètres par heure dans les terres, 80 à 90 à la côte.Malgré toute cette agitation, les minimales restent très douces, de 6 à 8°.Les maximales, malgré une légère baisse, affichent encore des valeurs bien supérieures aux moyennes avec 10 à 13°.Le ciel se fait plus clément mais des averses circulent encore, notamment sur les départements côtiers, toujours avec un vent modéré. En soirée un nouveau front pluvieux aborde la région.Le front pluvieux s'est évacué en fin de nuit. Il laisse un temps sec pour la journée. Il est de courte durée.Une onde fait son arrivée. Elle est très atténuée sous un régime de pressions élevées.Le scénario se poursuit vendredi avec une journée plutôt calme, mais sous un ciel qui s’ennuage progressivement à l’approche d’une nouvelle dégradation qui s’invite samedi et dimanche, porteuse de petites précipitations, indice de confiance de 3 sur 5.