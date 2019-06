Météo France : les prévisions pour ce lundi 17 juin (et pour toute la semaine)

Les prévisions de Météo France pour toute la semaine

Les derniers nuages à l’ouest des Hauts-de-France se sont dissipés en cours de nuit dernière et, dès ce début de journée, tout particulièrement sur l’est et le sud, on trouve un ciel bien dégagé sur l’ensemble du territoire, tout juste ponctué de quelques cumulus de beau temps, selon Météo France.Au fil des heures, par évolution diurne, les cumulus bourgeonnent dans les terres, tout en restant purement décoratifs, tandis qu’à la côte, à la faveur d’une petite brise marine qui se développe, les nuages laissent le soleil régner en maître absolu. Notons néanmoins que cette brise s’enfonce assez loin dans les terres et qu’elle pourrait amener quelques petites gouttes anecdotiques.Les minimales sont en légère hausse, et, à l’exception du Beauvaisis où l’on relève 9°, elles affichent 11 à 15.Les maximales commencent à s’envoler, avec 23 à 26 dans les terres, 18 à 20 à la côte.En cours de soirée, un voile nuageux s’invite dans le décor, à l’avant d’une petite onde. On retrouve ce voile nuageuxdès la matinée où il s’épaissit, tout en ne gâchant pas l’impression de temps agréable. Les maximales grimpent encore, 26 à 28°.En soirée, à l’ouest d’un axe Lille / Beauvais, quelques averses, parfois orageuses, se déclenchent, prémisse de deux journées chaotiques, avec des averses orageuses partout et dont on surveillera les cumuls, localement 20 30 millimètres.Tout cela s’apaise ensuite vendredi et samedi, malgré encore quelques averses samedi sur le sud de la région, avant unqui s’annonce bien agréable, mais cela reste à confirmer, l’indice de confiance n’étant que de 2 sur 5.