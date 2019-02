Météo France : les prévisions pour ce lundi 18 février (et toute la semaine)

Les jours suivants

Malgré des pressions légèrement revues à la baisse, nous allons conserver cette semaine de bonnes conditions anticycloniques, selon Météo France.Après la dissipation de quelques brumes formées en cours de nuit, ce lundi 18 février, la journée débute sous. Notons néanmoins la présence de nuages bas sur la Manche qui s'approchent et abordent le littoral au fil des heures.Dans l'après-midi, ces nuages bas se font bien présents et peuvent même donner. Dans les terres, le soleil brille (quasiment) sans partage dans un ciel d'azur. Le flux de sud-sud ouest reste faible à 10 km/h.Les minimales sont assez fraîches dans les terres :. Mais elles sont plutôt douces sur la côte avec 5°C pour Calais ou 6°C sur Boulogne et Dunkerque.Dans l'après-midi, les maximales restent bien supérieures aux normales :La petite perturbation arrivée par les côtes circule ensuite dans les terres, nous laissantdes nuages porteurs de quelques gouttes sur le sud-est de la région, avant de nous laisser une journée bien agréable et ensoleillée., brumes et brouilards se forment dans les terres avant le retour de beles éclaircies. Puis à partir, hormis quelques nuages anecdotiques, le soleil domine partout avec un bel indice de confiance de 4/5.