Météo France : prévisions pour ce lundi 18 juin et pour la semaine

Lundi



Températures





Mardi



Mercredi et jeudi



Enfin, pour la fin de la semaine

Le front chaud qui a traversé la région en cours de nuit de dimanche à lundi nous laisseris, donnant quasiment partout de petites précipitations, la plupart du temps sous forme de bruines. Notons que dans ces conditions, les visibilités se révélent assez médiocres. Le vent de sud-ouest reste faible à modéré, mais donne quelques pointes voisines de 40 kilomètres par heure au littoral.où l’arrivée d’une masse d’air plus fraîche et plus sèche favorise la dislocation des nuages par l’ouest et,La couverture nuageuse de la nuit et l’air chaud de la perturbation favorisent une remontée des, qui sont parfois 2 à 3° au-dessus des normales,Quant aux, avec le retour du soleil, elles bénéficient, elles aussi, d’une légère hausse :La matinée reste encore en demi-teinte, avec, mais, dansau fil des heures.L’amélioration se poursuit avecqui faitsous abri.Il semble que ces conditions anticycloniques perdurent et nous apportent 3 belles journées, avec un indice de confiance de 3 sur 5.Textes : Paul Renard