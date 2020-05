Météo France : les prévisions pour ce lundi 18 mai (et le reste de la semaine)

© MÉTÉO FRANCE

Une semaine agréable se profile

Qualité de l'air moyenne

Nous allons démarrer la semaine avec des conditions anticycloniques bien établies entre les Acores et l’Allemagne. Demain matin, de rares brumes ou brouillards sont possibles, proches du littoral, dans le Boulonnais notamment. Ailleurs, ciel agréable quoiqu’un peu voilé.Dans l'après-midi, pas de changement dans la situation générale. Le soleil reste vaillant, accompagné de quelques nuages qui tapissent le ciel mais l’impression globale restera ensoleillée. Le vent est de nord-ouest, modéré par moment.Les températures minimales sont en hausse : 7 degrés à Compiègne et Rethondes, 8 degrés à Lille et Croix.Les maximales, elles, évolueront au-dessus des normales de saison : 22 degrés pour Arras et Achicourt, 23 degrés à Beauvais et Bonnières.Mardi, l’anticyclone continue de nous protéger, en repoussant le temps perturbé vers les îles britanniques. En matinée, il y aura un peu de grisaille avant que le ciel ne s’éclaircisse progressivement. Au fil des heures toutefois, les nuages arrivent à faire jeu égal avec le soleil. Les températures oscilleront de 9 à 23 degrés.Mercredi, les hautes pressions s’affirment encore un peu plus et un milieu de semaine sans nuage nous est promis. À noter également une remontée d’air chaud dans un flux de sud, d’où un thermomètre en hausse.Il atteindra son apogée pour notre jeudi de l’ascension, avec une belle matinée. En revanche dans l'après-midi, la situation se dégrade avec l’arrivée d’un temps perturbé qui se confirmera en fin de semaine avec un temps nuageux, pluvieux et aussi moins chaud.Demain, la qualité de l'air devrait être moyenne dans les Hauts-de-France, en raison de concentrations modérées en ozone. La formation de ce polluant sera en effet favorisée par le temps calme et ensoleillé que connaîtra la région.Même avec un air moyen, il est recommandé de continuer d’aérer votre domicile au moins 20 minutes par jour.