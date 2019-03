Météo France : les prévisions pour ce lundi 18 mars (et pour le reste de la semaine)

© Météo France

Les averses à caractère orageux se sont estompées progressivement dimanche en cours de soirée, laissant une traîne moins active, donnant encore quelques averses qui, elles aussi, ont diminué dans la nuit, tant en nombre qu’en intensité., mais les éclaircies reviennent par le nord-ouest et s’étendent vers le sud des Hauts-de-France au fil des heures., hormis peut-être sur la façade est où l’on observe encore un risque d’averses résiduelles. Une journée d’autant plus agréable que le vent d’ouest-nord-ouest s’est enfin calmé, à 10 ou 20 kilomètres par heure.Seul bémol : les minimales en baisse dans les terres : 1 degré vers Arras ou Saint-Quentin, 3 pour Compiègne et Saint-Omer, et, au mieux, 4 sur Abbeville.Les minimales vont encore descendre mardi, avec 1 degré en moyenne, annonçant le retour des gelées matinales. Quant au ciel, à la faveur d’une remontée des pressions, après dissipation de quelques brumes, voire bancs de brouillard localisés, il se fait rapidement lumineux sur l’ensemble de la région. Mercredi, les nuages prédominent en matinée, mais les éclaircies reviennent au fil des heures, températures 6 à 14 degrés.Jeudi, le temps reste calme, mais le ciel se fait couvert à l’ouest, et puis vendredi, samedi et dimanche, nous conservons de bonnes conditions anticycloniques sous un ciel variable mais globalement bien ensoleillé, le tout assorti d’un bon indice de confiance de 4 sur 5.