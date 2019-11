Météo France : les prévisions pour ce lundi 18 novembre (et pour toute la semaine)

Températures



Les jours suivants

Nous étions dimanche entre deux systèmes dépressionnaires, l’un sur l’Irlande, l’autre qui remonte vers l’Allemagne. Ce lundi, hélas, ces deux systèmes s’associent pour nous amener un temps nettement moins serein ! Notre ciel s’est couvre en cours de nuit par le nord, apportant pluie et vent dès la matinée. Les précipitations seront toutefois encore assez faibles au sud, plus intenses sur le nord. Le vent de secteur nord s’est renforcé, accompagné de rafales : 60 à 70 kilomètres par heure au littoral, 20 à 30 dans les terres.Ce système perturbé descend vers le sud dans l’après-midi et personne n’est alors épargné par la pluie, un peu plus faible toutefois sur le littoral du Pas-de-Calais et de la Somme, le tout encore accompagné de rafales.Les minimales remontent un peu et on ne devrait plus relever de gelées au petit matin, avec 1 à 3° dans les terres, 5 à 6 à la côte.Les maximales évoluent peu : 7 à 9 dans les terres, 10 à 12 sur la façade ouest., on observe quelques grisailles en début de journée, puis le ciel se fait variable, avec toutefois quelques rares averses dans l’intérieur, plus fréquentes à la côte. Le vent est faible mais se renforce un peu dans l’après-midi, les températures affichent 0 à 5° au petit matin, 7 à 9 l’après-midi., les brouillards matinaux laissent place à de belles éclaircies, mais le ciel se voile par le sud, en marge d’une perturbation sur l’Atlantique.une nouvelle perturbation remonte par le sud-ouest des Hauts-de-France et nous laisse pour vendredi, samedi et dimanche un ciel couvert et pluvieux, sous des températures qui en profitent pour remonter, avec 5 à 10° en moyenne.