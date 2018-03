Météo France : les prévisions pour ce lundi 19 mars et pour la semaine.

Lundi

Le matin

Côté Températures

Mardi



Mercredi



Jeudi



Vendredi

En cours de nuit, quelques précipitations neigeuses sont remontées sur les Hauts de France épargnant le tiers nord.. Elles peuvent blanchir les sols d'un à deux cm de neige notamment sur l'ouest Picard et plus particulièrement l' ouest de l' Oise.ces précipitations neigeuses s'estompent toutefois elles persistent sur la Picardie jusqu' à mi-journée alors que des éclaircies se mettent en place progressivement à proximité des frontières.Les gelées sont généralisées. un peu de regel n'est pas exclu.la masse d'air s'assèche par le nord. Les éclaircies sont de plus en plus belles sur le nord-ouest de la région, elles tendent à se propager à une moitié nord laissant la moitié sud sous les nuages.les températures sont 4 à 7 degrés en dessous des normales saisonnières et avec le vent le ressenti est encore plus froid.Le vent de nord-est est faible à modéré avec quelques rafales principalement sur la frange littorale de l'ordre de 40 à 50 km/h, localement 60 autour des caps.sous les normales saisonnières de 6 à 8 degrés avec un ressenti aggravé par le vent faible à modéré de nord-est. Rafales sur le Nord Pas de Calais de 40 km/h dans l'intérieur à 60 sur le littoral de mer du Nord.aux deux tiers nord de la région et permettent l'après-midi une hausse des températures.Les minimales sont toujours froides et le ressenti est glacial, les maximales se rapprochent toutefois des normalesLe vent est encore de nord-est et sensible, modéré à assez fort avec des rafales autour de 50 km/h.qui se profile porteur de faibles précipitations parfois mêlées de quelques flocons qui traverse les hauts de France en matinée laissant à l'arrière un ciel changeant dans lequel se développent quelques éclaircies., le ressenti est voisin de -6 degrés le matin et l'après-midi les températures se rapprochent des normales tout en restant en dessous.Vent faible de secteur nord.Malgré cela les températures restent sous les normales saisonnières d'un ou deux degrés. vent faible à modéré d'ouest sud-ouest avec quelques rafales autour de 50 km/h sur Nord Pas-de-Calais.Indice de confiance = 3/5Températures quasi-conformes aux normales de saison.Vent de secteurs sud modéré à assez fort avec quelques rafales autour de 50 km/h localement 60.IDC:3/5