Météo France : les prévisions pour ce lundi 19 novembre (et pour toute la semaine)

Les prévisions de Météo France pour le reste de la semaine

Après ce très beau week-end, les pressions repartent à la baisse dès demain, et de l’humidité s’infiltre par le nord,Le ciel se charge par les frontières belges en fin de nuit, et les nuages reprennent progressivement le dessus en chassant les éclaircies.Dans l’après-midi, les nuages restent majoritaires, et peuvent donner quelques rares averses peu significatives. Le vent lui est de nord-est modéré avec des rafales pouvant souffler jusque 50 km/h dans les terres, et 60 en bord de mer.Le vent justement qui va accentuer la sensation de froid. Sous abris, lundi matin, on attend de -2 à 4 degrés. En températures ressenties, on s’approchera plutôt des -8 ou -7 degrés par moment.Pour les maximales, 4 à 8 degrés sont prévus avec 6 degrés à Valenciennes et Sommaing, 8 à Dunkerque et Leffrincoucke, avec un ressenti proche des 0 degré…Pour le reste de la semaine : mardi, le ciel est changeant, des éclaircies peuvent résister de temps en temps sur le nord de la région, tandis que les nuages sont plus présents en Picardie. Ils donnent ici ou là quelques petits flocons sans conséquence, le vent sera encore sensible, avec des rafales jusque 60 km/h, mais le vent faiblira tout de même au fil de la journée. Et les températures restent froides, de 0 à 4 degrés…le temps se fait sec, bien ensoleillé, après dissipation des brumes et nuages bas du matin…Températures de -1 à 7 degrés avec un risque de gelées blanches à surveiller…on retrouvera un peu + de nuages dans le nord et l’est des HDF…En descendant vers le territoire picard, le ciel sera ensoleillé…Et puis, c’est une belle fin de semaine qui se profile, sous un ciel alternant entre petits nuages et franches éclaircies…