Météo France : les prévisions pour ce lundi 19 octobre (et le reste de la semaine)

Le reste de la semaine

Qualité de l'air

Après un dimanche pluvieux, on démarre la semaine avec une masse d’air qui s’assèche petit à petit. On se réveille ce lundi avec quelques brumes matinales dans l’Aisne et l’Oise. Mais après leur dissipation, les éclaircies s’installent, plus nombreuses à l’ouest des Hauts-de-France.Dans l’après-midi, le temps se fait agréable partout. Mais au fil des heures, des nuages élevés se mettent en place, et s’invitent à l’avant d’une perturbation qui nous concernera en nuit suivante.Les températures demain matin, de 2 à 9 degrés : 4 à Compiègne et Soissons, 6 à Lille et EnglosLes maximales, elles, devraient varier entre 14 et 16 degrés : 14 à Valenciennes et Petite-Forêt, 15 à Beauvais et La-Neuville-Saint-Pierre., le temps s’agite avec le passage d’un front instable sur les Haus-de-France. Ciel encombré et pluies régulières sont au menu. Le vent sera plus sensible également autour de 40 km/h.Quant aux températures, elles seront en hausse car c’est le secteur chaud de la perturbation qui nous concernera. 10 à 15 degrés attendus sur la journée., le ciel reste couvert et pluvieux en matinée. Dans l‘après-midi, les averses s’estompent mais l’ambiance reste maussade et venteuse., une nouvelle dégradation nous aborde. On sera à l’arrièreetavec un ciel variable.Et, passage d’un nouveau front perturbé avec des pluies continues.Ce, la qualité de l'air devrait être bonne sur les Hauts-de-France. Les conditions météo favorisant toujours une baisse des concentrations en particules.Et puis le conseil du jour nous amène en voiture : ce sont les freinages et les accélérations qui produisent le plus de pollution. Adoptez une conduite souple pour limiter votre impact sur l'air et économiser du carburant