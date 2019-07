Météo France : les prévisions pour ce lundi 1er juillet (et pour toute la semaine)

© Météo France

© Météo France

© Météo France

© Météo France

Les prévisions de Météo France pour le reste de la semaine

© Météo France

Ce lundi, les conditions restent anticycloniques malgré la présence d'un petit couloir dépressionnaire en altitude, selon Météo France. Le flux d'ouest se maintient et nous amène une masse d'air frais, mais aussi humide. Cette humidité se traduit en matinée par la présence de nuages bas sur le centre de la région alors que plus au nord, de belles éclaircies se développent au fil des heures.Dans l'après-midi, le soleil gagne du terrain et en soirée, rares sont les nuages qui sont parvenus à subsister. Quant aux flux d'ouest, ils restent faibles ou modérés, avec quelques pointes au littoral voisines de 40 km/h.Les températures sont en baisse, tant pour les minimales, qui affichent 13°C à 16°C..... Que pour les maximales avec des valeurs nettement moins suffoquantes que ces derniers jours : 19°C à 21°C à la côte, 21°C à 26°C dans les terres.Elles vont encore descendre légèrement, minimales 11°C à 14°C, maximales 20°C à 24°C, avec le vent faible à modéré qui pivote au nord-est et nous amène de l'air encore plus frais. Le ciel de la journée s'ennuage au fil des heures, notamment au nord.on retrouve un scénario quasiment identique et puisseront deux belles journées ensoleillées, sous un vent de nord est qui tempère la légère remontée des températures.Enfin,, on note une dépression en baisse. Les nuages se font de plus en plus nombreux, notamment dimanche.