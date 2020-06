Météo France : les prévisions pour ce lundi 1er juin (et le reste de la semaine)

© MÉTÉO FRANCE

Changement de temps cette semaine

Week-end de fêtes des mères



Qualité de l'air

Ce matin le ciel est clair et le vent reste faible à modéré.Dans l’après-midi le soleil reste toujours aussi présent, à noter juste quelques nuages élevés (cirrus) anecdotiques. Le vent, comme ces derniers jours, redevient plus sensible (pointes de 40 à 50 km/h).Les températures au lever du jour sont stationnaires par rapport à hier, 9° à 15°, en revanche les maximales montent d’un cran, 21° à 24° sur le bord de mer, et 26° à 28° dans l’intérieur !L’amplitude thermique de cette journée est, comme vous pouvez le constater, très importante !Cette première semaine de juin va marquer un changement de temps, car l’anticyclone qui nous protège depuis plusieurs semaines va, petit à petit, nous abandonner.Mardi nous ne ressentirons pas les effets de cet abandon, bien au contraire, c’est en effet une nouvelle fois une très belle journée qui nous attend même si des nuages élevés tenteront d’atténuer le soleil l’après-midi. Le vent passer un peu plus au secteur nord et sera modéré en fin de journée avec des rafales autour de 40 km/h. Minimales de 11° à 15°, maximales de 20° à 23° sur la côte et de 26° à 29° ailleurs.Le temps commencera à changer mercredi. Une masse d’air chaud et humide va arriver par le nord-ouest, mais aussi par le sud-ouest dans le courant de la journée. Le ciel sera plus variable, les nuages plus nombreux, même si les éclaircies résistent, les nuages prendront de l’ampleur et pourront lâcher quelques averses pourquoi pas orageuses notamment sur le sud de la région.Le vent sera faible à modéré (quelques pointes autour de 40 km/h, rafales de 50 à 60 km/h sur le littoral en cours de nuit suivante et sous les orages). Avec cet apport d’humidité l’atmosphère sera lourde : 11° à 14° pour les minimales, 18° à 27° pour les maximales.Jeudi, avec un indice de confiance de 3 sur 5, Météo France prévoit un ciel chargé dans l’ensemble avec quelques averses, voire un coup de tonnerre. Le vent de nord sera soutenu (40 à 55 km/h), et les températures baisseront : 11° à 13° le matin, 18° à 23° l’après-midi.Vendredi (indice de confiance de 2 sur 5 jusqu’à dimanche) nous aurons une alternance de nuages et d’éclaircies avec quelques ondées, le vent passera à l’ouest-sud-ouest et sera soutenu (rafales de 40 à 60 km/h). Minimales de 10° à 12°, maximales de 18° à 22°.Samedi le ciel restera variable et délivrera quelques averses. Le vent d’ouest à nord-ouest sera faible à modéré, et les températures du jour iront de 10° à 12° pour les mini, de 17° à 20° pour les maxi.Dimanche pour fêter les Mamans nous devrions conserver ce ciel variable avec quelques ondées toujours possibles et des températures de 8° à 11° le matin, 16° à 20° au meilleur de la journée.La qualité de l'air devrait être moyenne sur l'ensemble de la région. La stabilité des conditions climatiques (ensoleillement et vent modéré) favorise la formation d'ozone.Pour préserver l'air de votre intérieur, limitez l'utilisation d'aérosols, bougies et encens, et pensez à aérer au moins 20 minutes par jour.