Météo France : les prévisions pour ce lundi 2 avril (et toute la semaine)

Les prévisions de Météo France pour ce lundi

Carte Météo France pour ce lundi matin

Carte Météo France pour ce lundi après-midi

Carte Météo France pour ce lundi matin

Carte Météo France pour ce lundi après-midi



Les prévisions de Météo France pour cette semaine

Une dégradation très atténuée nous est arrivée par l’ouest en milieu de nuit dernière, mais elle se cantonne sur le nord des Hauts-de-France, principalement sur le littoral, donnant de petites précipitations, tandis que, plus au sud le temps reste couvert, mais sec. Le flux de sud-est, quant à lui, est modéré et donne quelques rafales en bordure littorale, de l’ordre de 40 kilomètres par heure.Dans l’après-midi,, mais les ondées se cantonnent désormais uniquement sur la frange littorale où elles vont d’ailleurs se renforcer en première partie de nuit, au passage d’une ligne plus active.Les minimales restent stationnaires par rapport à celles d’aujourd’hui, affichant des valeurs de 4 à 6°, mais les maximales sont en hausse, rejoignant, voire dépassant légèrement, les normales de saison, avec 11 à 15°.Cette tendance à la hausse se confirme d’ailleursoù l’on relève des minimales de 9° et des maximales voisines de 16, mais le ciel, quant à lui, reste bien chargé et ponctué de nombreuses averses, potentiellement orageuses, et dont on surveillera les cumuls qui pourraient localement atteindre 15 millimètres.Le scénario est quasiment identique, avec, en prime, un net renforcement du vent et du risque orageux.nous trouvons encore un ciel variable, mais les averses se raréfient, et puis, vous le voyez,s’annoncent comme deux belles journées printanières, douces et ensoleillées, avant le retour de quelques nuages sans conséquence