Météo France : les prévisions pour ce lundi 2 décembre (et toute la semaine)

Températures

Pour le reste de la semaine

Oublions la journée de dimanche bien grise pour nous tourner vers ce lundi avec un temps qui s’améliore. Les pressions remontent par proximité d’un anticyclone britannique. Pour autant, on se réveille encore avec de la grisaille, des brumes et quelques gouttes de pluie dans le Nord. Attention dans l’Aisne et l’Avesnois au regel de l’humidité déjà existante !Dans l'après-midi, les conditions anticycloniques s’établissent pleinement avec un dégradé nuageux d’ouest en est : au littoral, des conditions très ensoleillées et a contrario davantage de nuages en allant vers les frontières belges et la Champagne.Au petit matin, il faut encore compter sur de faibles gelées dans une très grande partie de la région. Seules les zones littorales voient leurs minimales un peu plus élevées. On relève de de -2 à 6°.En journée, les maximales remontent temporairement : 8° à Lille et Saint André, 9° pour Abbeville et Maisnières.dans la nuit, on attend la formation de brumes et de brouillards assez dense. Il faudra prendre garde aux visibilités, qui resteront médiocres en matinée. Et puis au fil des heures, la couverture nuageuse se déchirera et le ciel se fera variable avec un temps bien ensoleillé au nord, et un peu plus chargé vers la Picardi. Températures de 0 à 7°.: belles journées anticycloniques d’hiver avec un temps sec, frais et peu nuageux.: une fin de semaine maussade en perspective avec tout juste quelques gouttes faibles dans le nord des Hauts-de-France. Mais la contrepartie ce sont les températures qui remontent jusque 10°