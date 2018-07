Météo France : prévisions pour ce lundi 2 juillet et pour la semaine

Lundi

L’après-midi

Températures









Et pour le reste de la semaine ?



Mardi



Mercredi



Jeudi



Vendredi



Le week-end ?









Retrouvez à partir de ce soir, et jusque fin août, du lundi au vendredi à 19h15

Le Journal de l'été !

Nous conservons globalement ce lundi le même scénario que les jours précédents, avec une nuit peu nuageuse qui se dégage progressivement,e, si l’on excepte la formation de quelques nuages sans conséquence au sud de la région.À l’instar d’hier,mais,, prenant progressivement de l’intensité, et de rares ondées peuvent alors se développer sous les nuages les plus menaçants. Le flux de nord-est, quant à lui, est faible à modéré, mais donne quelques rafales à la côte.Les températures restent élevées pour la période, avec des minimales qui affichentau lever du jour, mais les maximales sont néanmoins en légère baisse, avecUne tendance à la baisse des températures qui va se poursuivre jusque jeudi prochain, avant une nouvelle hausse.Côté ciel, nous conservons le même scénario, avec un soleil dominateur en matinée, mais qui doit composer dans l’après-midi avec les nuages de plus en plus présents au sud, potentiellement porteurs d’averses parfois orageuses.Le temps reste calme sous un ciel changeant.La situation se dégrade, avec des remontées instables.Ça devrait être le retour au calme.Un week-end qui semble s’annoncer très estival, mais cela reste à confirmer, l’indice de confiance n’étant que de 2 sur 5 !Textes : Paul Renard