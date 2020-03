Météo France : les prévisions pour ce lundi 2 mars (et toute la semaine)

Les températures



Les jours suivants

Le front arrivé dimanche évacue la région petit à petit en matinée, nous laissant un ciel de traîne vers la mi-journée. On retrouve donc un ciel chargé en début de journée, avec des pluies faibles, puis les éclaircies reviennent doucement par l’ouest où les précipitations tendent à disparaître. Le vent de sud-ouest est modéré, avec quelques rafales dans les terres.Il bascule au nord-ouest dans l’après-midi, reste modéré et toujours accompagné de rafales de 50 à 60 kilomètres par heure. Le ciel est encore bien chargé, avec des averses plus marquées sur l’est du territoire, tandis qu’à l’ouest les éclaircies sont plus généreuses et les averses de moins en moins nombreuses.Les minimales sont douces pour la période : 3 à 5° dans les terres, 5 à 6 à la côte.Les maximales sont, elles, de saison : de 8° à Valenciennes à 10 pour Senlis par exemple., nous conservons ce ciel de traîne, avec au matin un ciel variable et porteur d’averses principalement à l’ouest de la région, ciel qui se couvre l’après-midi en marge d’une perturbation sur le centre de la France. Le vent est modéré de sud-ouest, les minimales affichent 0 à 3°, les maximales 8 à 10.nous apportent un répit relatif car nous sommes toujours en marge de la perturbation plus au sud., une autre dégradation arrive cette fois par l’ouest et, au vu des températures, quelques flocons pourraient s’inviter : minimales 0 à 3, maximales 7 à 9.voit ensuite le passage d’une nouvelle dégradation faiblement pluvieuse qui laisse place dimanche à un petit répit en matinée, avant l’arrivée de la suivante !Ce lundi, la qualité de l'air est bonne sur l'ensemble de la région Hauts-de-France, en lien avec le maintien de conditions météorologiques peu propices à l'accumulation de pollution atmosphérique.Pour réduire la pollution liée aux déchets et à leur traitement, évitez l'achat de produits sur emballés et préférez les alternatives durables aux produits jetables.