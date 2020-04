Météo France : les prévisions pour ce lundi 20 avril (et le reste de la semaine)

© METEO FRANCE

Le reste de la semaine

Qualité de l'air

La semaine qui s’annonce devrait être agréable dans l’ensemble, à commencer par ce lundi, grâce à un anticyclone scandinave qui génère chez nous un flux sec d'est - nord-est. Le temps est donc dégagé dès le lever du jour, avec peut -être quelques passages de nuages élevés dans l'extrême-sud picard.Au fil des heures, on garde le même type de configuration ensoleillée, avec toujours ce léger voile nuageux en bordure sud des Hauts-de-France. Le vent se fera soutenu par moment, avec des rafales autour de 50 km/h, voire 60 km/h sur les caps exposés.Les températures demain matin sont stables, comprises entre 7 et 9 degrés, 7°C pour Arras et Tilloy-lès-Mofflaines,8°C à Saint-Quentin et Vaux-en-Vermandois.Les maximales, elles, remontent légèrement : 19°C pour Abbeville et Noyelles-sur-Mer ; 21°C à Valenciennes et Raismes.: le temps se fait clément grâce à un flux continental. On remarquera quand même un voile nuageux qui s’invite tout au long de la journée. Le vent sera encore d'est et faiblit un peu, même si on devrait encore garder quelques pointes jusque 40 km/h. Températures : de 8 à 21 degrés.: deux très belles journées en perspective, avec un thermomètre qui continue d’augmenter.: quelques cumulus se développent en journée, mais n’empêchent pas l’impression de beau temps.: place à un dégradé nuageux avec un ciel chargé en Nord Pas-de-Calais, tandis que le temps se fera plus lumineux en Picardie. Une petite ondée serait même possible. Températures : de 9 à 20 degrés.Demain, les concentrations en particules devraient baisser en lien avec l'amélioration des conditions de dispersion (notamment des vents plus soutenus) et la qualité de l'air devrait être bonne sur l'ensemble de la région.Nos déchets et leur traitement polluent aussi l'air que nous respirons. Évitez donc l'achat de produits sur-emballés et préférez les alternatives durables aux produits jetables