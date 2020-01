Météo France : prévisions pour ce lundi 20 janvier (et pour les prochains jours)

© Météo France

Les températures

Les tendances

Qualité de l’air du 20 janvier 2020 avec ATMO HDF

La quatrième semaine de l’année commence sous la protection d’un vaste anticyclone qui nous apporte un temps calme mais plus frais !Ce matin, de la grisaille est présente surtout dans le centre et l’est de la région, s’en suit un temps plus variable avec des passages nuageux et des éclaircies.L’après-midi se poursuit sous ce ciel variable, mais selon Météo France, les éclaircies vont devenir de plus en plus belles au fil du temps. Le vent s’oriente au nord-est, il reste faible.Les températures de ce 20 janvier sont de saison, que ce soit pour les minimales 0° et 1° dans les terres (localement -1° en campagne) et 3° à 5° sur la façade maritime, ou pour les maximales qui vont évoluer aujourd’hui de 6° à 8°.Nous devrions avoir plus de grisailles matinales (voire des brouillards), si cela se confirme, leur dissipation pourrait être lente, avant, espérons-le, de retrouver de belles apparitions du soleil l’après-midi. Les températures baisseront encore : -3° à -1° le matin, 3° à 5° au meilleur de la journée.La grisaille devrait se dissiper plus rapidement que la veille, il fera beau surtout sur le sud et l’est de la région, car de l’air plus doux en provenance de la mer du Nord, favorisera la formation de nuages sur la moitié nord des Hauts-de-France. Minimales identiques à la veille, maximales de 4° à 6°.Le ciel sera partagé entre beau temps et passages nuageux. Les minimales tourneront autour de 0°, et les maximales de 7°.Tendance pour le week-end prochain : Plus de nuages, la pluie risque de faire son retour et les températures repartent à la hausse. Tout ceci reste à confirmer car à partir de vendredi l’indice de confiance n’est que de 2 sur 5.Elle est moyenne à médiocre en raison d’une augmentation des concentrations en particules, surtout dans le Nord, en raison du vent faible et des températures plus froides.