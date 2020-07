Météo France : les prévisions pour ce lundi 20 juillet (et pour toute la semaine)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La météo des plages

Qualité de l'air

La perturbation arrivée hier n'a apporté que de faibles pluies en soirée et en cours de nuit. Elle se sont révèlées toutefois un peu plus significatives sur l'Avesnois, le Cambrésis et le nord de l'Aisne. En début de matinée, la dégradation concerne le sud-est de la région avec encore quelques gouttes sur l'Avesnois et la Thiérache, tandis qu'à l'arrière, les éclaircies s'élargissent par la Manche.Dans l'après-midi, malgré quelques nuages plus présents par endroits sur un axe Lille-Amiens, le temps se fait agréable et bien ensoleillé. Le vent a pivoté au nord depuis la matinée, il est faible à modéré et apporte un peu de fraîcheur.Les minimales restent néanmoins stationnaires : 13 à 16 sur la façade ouest, 14 ou 15 dans les terres. Les maximales, par contre, perdent 3° et reviennent dans les normes : 22 à 26° dans les terres du nord au sud, 20 ou 21 à la côte., malgré quelques cumulus plus présents sur le Nord et le Pas-de-Calais, la région bénéficie d'un temps ensoleillé, sous un vent de nord-est faible à modéré. Minimales : 9 à 13, maximales 20 à 26., on retrouve un temps agréable, avec quelques nuages d'altitude sans conséquence au sud.s'annonce comme une belle journée, sous des maximales de 21 à 28°., les éclaircies dominent encore, mais les nuages sont plus nombreux. Ils reviennent en force samedi et dimanche voit, hélas, le retour de la pluie...Oublions bien vite ce dimanche 19, plutôt maussade sur nos plages ! La perturbation qui nous a quelque peu gâché la journée sur le sable s'en est allée par les frontières et notre ami anticyclone revient nous offrir une splendide journée d'été sur notre beau littoral ! Les quelques nuages qui s'attardaient encore en début de matinée s'effacent bien vite devant un soleil qui va régner toute la journée.Les maximales restent encore un peu fraîches : 20 ou 21 sur le sable, 17 ou 18 dans l'eau. Le vent de nord à 5 à 10 nœuds, soit force 2 à 3 Beaufort donne quelques brises dans l'après-midi sur une mer belle à peu agitée en baie de Somme.L'indice UV affiche une valeur de 7 partout : n'oubliez pas les protections d'usage, particulièrement entre 12 et 16 heures !Demain, la qualité de l'air devrait être bonne sur l'ensemble des Hauts-de-France, les conditions météorologiques limitant la production d'ozone.Sur les routes fréquentées, les concentrations de polluants peuvent être plus importantes. À vélo ou à moto, pour moins vous exposer, gardez vos distances avec le véhicule devant vous.