Météo France : prévisions pour ce lundi 20 mai et pour la semaine

Une dépression centrée sur l’Allemagne dirige vers notre territoire un flux de nord dans une masse d’air un peu plus fraîche, mais encore bien humide.Les averses de ce dimanche se sont raréfiées en première partie de nuit, laissant place à de la grisaille qui a débarqué par le nord. En conséquence, le ciel de la matinée est bien gris, avec de la grisaille généralisée et des visibilités médiocres principalement sur l’est de la région, où quelques ondées se manifestent encore.La masse d’air se fait moins instable que ces derniers jours et notre ciel se fait plus variable vers l’ouest, tandis que nous conservons un régime d’averses sur le sud et l’est des Hauts-de-France. Notons également le vent qui devient modéré au fil des heures, avec des pointes voisines de 40 kilomètres par heure.Avec la couverture nuageuse de la nuit, les minimales sont toutefois en hausse et dépassent légèrement les valeurs de saison, 9 à 11°.Les maximales affichent, quant à elles, de 15 à 19° du nord au sud.Sous des pressions en légère hausse, les éclaircies se développent sur l’ouest du territoire, mais le temps se fait plus variable au fil des heures et les averses se développent à nouveau sur les départements picards.C’est un régime un peu similaire qui nous attend, ciel voilé à l’ouest, ondées sur l’est.Retour à un calme relatif sous un ciel qui reste bien encombré.Vendredi voit l’arrivée d’une nouvelle dégradation pluvieuse, prémisses d’un nouveau week-end bien humide, tout cela sous des températures quasiment stationnaires tout au long de la semaine.Textes : Paul Renard