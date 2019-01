Météo France : les prévisions pour ce lundi 21 janvier (et toute la semaine)

Températures



Quel temps cette semaine, selon Météo France ?

Ce lundi, au menu de ce premier jour de la semaine, du froid, oui mais… du soleil !!!Regardez plutôt la carte. Sur la Picardie, quelques brumes au petit matin mais rien de bien méchant ! Attention aux chaussées rendues glissantes par endroit à cause des gelées, cette nuit.Dans l’après-midi, toujours du soleil et retour aussi à un temps froid mais sec.Vous le constatez sur la carte, les températures sont fraiches demain matin avec –2° à Boulogne sur mer ou Dunkerque, -4° a senlis, et Arras, -5° à Compiègne et Beauvais.Le mercure remonte l’après-midi avec 2° à St. Quentin, 3° à Lille et 5° à Calais.Ça se gate un peu ! La neige arrive, avec 2 à 5 cm attendus localement. On aura-3° en matinée, 3° l’apres midi., le ciel reste chargé avec des averses et quelques flocons de neige. les températures approchent les 0 le matin, 3° l’après midi., encore un temps instable. Le mercure descent à -3° le matin, 2° l’apres midi.Le ciel sera plus lumineuxmais quelques nuages sont recalcitrants. Les temperatures : entre -3 et 3° sur la journée.A l’arrivée du week end,, des eclaircies malgré quelques nuages pluvieux. Le vent soufflera en rafales jusqu’à 40 km par heure.Et, retour des averses, d’un ciel couvert et d’un vent moderé. Le mercure affiche 0° le matin, 4° passé midi