Météo France : les prévisions pour ce lundi 21 mai (et toute la semaine)

Les prévisions de Météo France pour ce lundi

Carte Météo France pour ce lundi

Carte Météo France pour ce lundi

Les prévisions de Météo France pour le reste de la semaine

Malgré une petite faiblesse de l’anticyclone, les pressions restent encore élevées sur les Hauts-de-France.Dans la nuit, quelques nuages bas se sont invités à l’ouest des départements côtiers, engendrant des réductions de visibilité sous forme de brumes, voire de bancs de brouillard en seconde partie de nuit. Tout cela se dissipe rapidement et nous laisse en matinée un ciel bien lumineux, puis, par évolution diurne,…Les nuages se développent progressivement, et, dès la mi-journée, le ciel devient chaotique sur une grande moitié ouest de la région où les nuages se font plus menaçants et prennent un caractère orageux, donnant des cumuls faibles à modérés, et seuls la frange côtière de la mer du Nord et la façade Est semblent rester épargnés.Les minimales sont en hausse, affichant dès potron minet 9 à 12°…et les maximales ne sont pas en reste, avec 17 à 19 au littoral et 20 à 23 dans l’intérieur.On retrouve un scénario quasiment similaire pouravec une matinée agréable après dissipation des brumes matinales, suivie d’un après-midi plus chaotique et ponctué d’averses parfois orageuses.Notons que si les cumuls sont en moyenne faibles, ils peuvent atteindre localement jusque 30 millimètres.sous un ciel changeant, les orages sont encore au rendez-vous.retour au calme sous un ciel variable parfois ponctué d’une rare averse, tout cela avant le retour des orages prévu dimanche, le tout avec un indice de confiance de 3 sur 5.