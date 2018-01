Météo France : les prévisions pour ce lundi 22 janvier (et toute la semaine)

Les prévisions de Météo France pour ce lundi

Carte Météo France pour ce lundi matin

Carte Météo France pour ce lundi après-midi

Les prévisions de Météo France pour le reste de la semaine

Ce lundi matin, nous allons rester sous le temps gris et la dégradation d aujourd’hui qui ondule et se réactive au lever du jour sur le sud du territoire. Le ciel reste donc bien gris et pluvieux, avec des pluies continues et parfois marquées en Picardie. Elles restent plus faibles et éparses en allant vers le nord.Dans l'après-midi, les pluies encore parfois soutenues et continues s'atténuent et se décalent vers l'est…A l'arrière, on conserve un ciel variable, avec des éclaircies temporairement plus franches au littoral. Le vent est modéré, avec quelques rafales autour de 50 km/h.Les températures minimales se mettront en place dès la nuit prochaine…de 3 à 7 degrés. 3 à Valenciennes et Saint Saulve. 5 à Boulogne et Baincthun.Les maximales, elles interviendront dès le milieu de la matinée, de 9 à 12 degrés. 9 à Saint Omer et Nieurlet. 10 pour Arras et Dainville., un ciel gris et des averses une bonne partie de la journée avec le passage d'une nouvelle perturbation…Dans l'après-midi, le temps se fait plus sec et quelques passages ensoleillés arrivent à se faire une place avec une atmosphère toujours venteuse. Températures de 5 à 11 degrésune nouvelle dégradation nous aborde, mais de manière très peu active. Pas mal de vent au menu, ainsi qu'un redoux.10 à 13 degrés pour les températures.le front perturbé de la veille s'évacue. On sera à l'arrière avec un ciel changeant. Températures de 7 à 11 degrés, enfin une belle journée, avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation samedi, et un temps plus calme dimanche.(Températures : Vendredi : 4/9 – Samedi : 2/10 – Dimanche : 6/11)