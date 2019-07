Météo France : les prévisions pour ce lundi 22 juillet (et pour toute la semaine)

Lundi matin



Lundi après-midi



Températures



Les prévisions de Météo France pour la semaine

Dans la nuit, le temps est resté calme, sous un ciel partagé entre périodes étoilées et nuages d’altitude parfois épais.Dès la matinée, ces nuages se désagrègent peu à peu pour laisser de plus en plus place à l’astre du jour, qui gagne du terrain par le sud des Hauts-de-France, selon Météo France. Le vent, de secteur variable, est faible à modéré.Dans l’après-midi, les nuages ont totalement disparu et le soleil peut alors régner en maître absolu dans un ciel bleu azur, jusqu’à la tombée de la nuit. Et ce n’est pas le petit vent d’ouest à 10 kilomètres par heure qui viendra tempérer ses ardeurs !Car si les minimales sont relativement stationnaires, de 11 à 17 degrés……Les maximales commencent à s’envoler vers des valeurs qui égalent ou dépassent les 30 degrés, sur une large portion est de la région. Seule la côte affiche des valeurs plus raisonnables, de 21 à 24 degrés.Ces valeurs vont encore grimperfrisant la barre des 40 degrés par endroits, avant une dégringolade sensible dès. Pour l’heure, Météo France ne parle pas de vigilance orange canicule, mais plutôt d’un pic de chaleur, assez intense il est vrai !Côté ciel, les conditions anticycloniques perdurent jusque jeudi, nous amenant un grand soleil dominateur, hormis peut-être mercredi et jeudi où l’on note quelques nuages à l’ouest, en marge d’une dégradation peu active qui nous rend visite vendredi, porteuse de rares averses, parfois orageuses. Elle s’évacue par l’est samedi, nous laissant dimanche un ciel variable, le tout avec un indice de confiance de 3/5.Aujourd’hui, lundi 22 juillet, nous fêtons Marie-Madeleine !