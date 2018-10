Météo France : les prévisions pour ce lundi 22 octobre (et toute la semaine)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

En soirée de dimanche, quelques nuages se sont invités sur les côtes, précurseurs d’un front peu actif qui est arrivé en seconde partie de nuit où le ciel se couvre sur l’ensemble du territoire, donnant de petites précipitations, selon Météo France.A l’avant, on assiste à la formation de. Puis, vers la mi-journée, quelques éclaircies reviennent par l’ouest. Le vent de secteur nord modéré donne quelques rafales voisines de 50 kilomètres par heure.La dégradation s’évacue par le sud de l’Aisne en début d’après-midi, nous laissant un ciel variable, toujours sous un flux de nord à nord-est modéré.Les minimales sont en hausse et affichent 6 à 10° dans les terres, 11 ou 13 au littoral,… … mais les maximales sont en baisse, proches des normales, avec 14 à 16° au meilleur de la journée.voit le retour d’un temps sec sous un ciel laiteux qui se fait plus lumineux dans l’après-midi, minimales 4 à 7°, maximales de 15 à 17°., l’anticyclone faiblit et génère un flux de basses couches nous amenant une masse d’air plus humide. Le ciel s’ennuage donc au fil des heures sous des températures en légère hausse, 10 à 18°.le temps reste sec mais le ciel se couvre partout, avant l’arrivée d’une dégradation active vendredi, prémisses d’un week-end qui semble s’annoncer bien maussade, ponctué de nombreuses d’averses généralisées, et surtout de maximales en chute libre : en moyenne 13°, et 10 tout au plus