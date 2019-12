Météo France : les prévisions pour ce lundi 23 décembre (et le reste de la semaine)

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Le reste de la semaine

© METEO FRANCE

Les averses de ce dimanche se sont raréfiées en cours de nuit, mais nous conservons une masse d’air froid en altitude qui va de nouveau déstabiliser la masse d’air et réactiver le ciel de traîne. Les averses se multiplient dès la matinée et seul le nord-ouest des Hauts-de-France semble rester épargné. Le vent d’ouest est modéré et donne quelques pointes de 50 à 60 kilomètres par heure près des côtes.L’air froid d’altitude s’évacue peu à peu vers l’est, chassé par l’arrivée d’un nouveau front qui va traverser la région la nuit prochaine. Dans l’après-midi, les éclaircies se font donc plus belles au nord, les averses se raréfient plus au sud dans un ciel qui reste toutefois nuageux à très nuageux.Les températures sont bien supérieures aux normales, avec des minimales qui affichent 6 à 8°, valeurs qui devraient être celles des maximales pour la période. Ces dernières restent donc très douces, de 10 à 12°.Mardi, la perturbation de la nuit nous laisse un nouveau ciel de traîne bien actif pour la journée, accompagné d’un vent modéré et de rafales.Mercredi, les pressions remontent et la journée s’annonce plus calme, au prix d’une légère baisse des températures.Un bref répit avant l’arrivée d’une nouvelle dégradation pluvieuse jeudi qui nous quitte en fin de journée.Et puis vendredi, samedi et dimanche, sous des pressions qui repartent à la hausse, le temps se fait nuageux mais nettement plus calme !